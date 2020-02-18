《超"人"氣動物園》真正超人氣! 全台票房破1300萬榮登新片冠軍
電影 2020年2月18日 星期二12:18 Erin
由《雞不可失》團隊最新推出的爆笑療癒喜劇《超"人"氣動物園》，上週情人節於全台65家戲院盛大上映，首週末擊退好萊塢大片《逃出夢幻島》等新片，榮登全台新片票房冠軍，全台票房已突破1300萬！
《超"人"氣動物園》中描述東山動物園職員們為拯救頻臨破產的動物園，而假扮動物吸引遊客上門，劇情雖看似無厘頭又逗趣，但許多觀眾看完後都認為有些內容太真實，探討動物園與社會之間的關係發人省思，是一部不能輕易笑著帶過的喜劇片，十分耐人尋味。譬如從裝扮動物的過程中，竟體驗到了動物在被人觀看的時候心理上所可能產生的壓力，甚至因此造成動物行為失常，患上了現代人很容易得到的精神疾病。又或者是劇中唯一真實的動物北極熊，雖然獸醫對牠有著特別的情感，但是將牠留在身邊還是讓牠回到冰天雪地的環境才是對他最好的選擇？劇情不乏笑料卻又令人反思。
雖然看著預告讓人覺得荒謬，假扮動物能夠撐多久？騙得了一時也騙不了一世，最終的結局是觀眾們可能難以預料到的，雖然最近全台籠罩在肺炎疫情的陰影下，也有許多人選擇到電影院紓壓大笑，《超"人"氣動物園》令大家心情變好，中間笑到不行，但是結尾也稍微來了點小小洋蔥，可能還沒有到相當催淚的程度，不過也點醒了自認為是地球主人的人類，環保意識也融入在這部電影中。《超"人"氣動物園》現正熱映中。
照片/影片: 車庫娛樂
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