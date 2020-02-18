這個組合好養眼！邕聖祐、辛睿恩有望擔任JTBC新劇《從朋友變成戀人的可能性》主演 預計下半年首播
韓劇 2020年2月18日 星期二12:12 JiaJia
《從朋友變成戀人的可能性》由《我的ID是江南美人》導演執導，《梨泰院Class》聯合製作公司製作，加上邕聖祐、辛睿恩有望擔任主演，期待感爆棚啊！
預計今年（2020年）上半年拍攝、下半年播出的JTBC新劇《從朋友變成戀人的可能性》，是一部浪漫愛情劇，描述因為誤會而錯過的兩名男女，經過10年循序漸進地互相單戀的愛情故事，將帶給觀眾青春般的悸動和感性。
男主角有望由邕聖祐飾演。2017年，他選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，並以限定組合Wanna One成員活動過1年半；2019年擔任《18歲的瞬間》男主角，金香起等合作，演技收穫不少好評。目前他與姜河那、安宰弘一起出演真人秀《Traveler 2》，並將於今年上半年發行首張SOLO專輯，各個領域皆有涉獵，讓人看到邕聖祐無窮的潛力。
女主角則有望由辛睿恩飾演。2018年，她以網劇《A-TEEN》女主角收到許多關注；2019年與朴珍榮合作《會讀心術的那小子》。今年3月，則有和金明洙合作的《快過來》於KBS播出。如今再傳出有望接下新作品的消息，令粉絲們相當期待。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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