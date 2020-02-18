《超"人"气动物园》真正超人气! 全台票房破1300万荣登新片冠军
电影 2020年2月18日 星期二12:18 Erin
由《鸡不可失》团队最新推出的爆笑疗愈喜剧《超"人"气动物园》，上周情人节於全台65家戏院盛大上映，首周末击退好莱坞大片《逃出梦幻岛》等新片，荣登全台新片票房冠军，全台票房已突破1300万！
《超"人"气动物园》中描述东山动物园职员们为拯救频临破产的动物园，而假扮动物吸引游客上门，剧情虽看似无厘头又逗趣，但许多观众看完后都认为有些内容太真实，探讨动物园与社会之间的关系发人省思，是一部不能轻易笑著带过的喜剧片，十分耐人寻味。譬如从装扮动物的过程中，竟体验到了动物在被人观看的时候心理上所可能产生的压力，甚至因此造成动物行为失常，患上了现代人很容易得到的精神疾病。又或者是剧中唯一真实的动物北极熊，虽然兽医对它有著特别的情感，但是将它留在身边还是让它回到冰天雪地的环境才是对他最好的选择？剧情不乏笑料却又令人反思。
虽然看著预告让人觉得荒谬，假扮动物能够撑多久？骗得了一时也骗不了一世，最终的结局是观众们可能难以预料到的，虽然最近全台笼罩在肺炎疫情的阴影下，也有许多人选择到电影院纾压大笑，《超"人"气动物园》令大家心情变好，中间笑到不行，但是结尾也稍微来了点小小洋葱，可能还没有到相当催泪的程度，不过也点醒了自认为是地球主人的人类，环保意识也融入在这部电影中。《超"人"气动物园》现正热映中。
照片/影片: 车库娱乐
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