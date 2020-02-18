【有片】朱智勛、裴斗娜、柳承龍等《李屍朝鮮2》新預告：不只要保護百姓…還要奪回王位！

【有片】朱智勛、裴斗娜、柳承龍等《李屍朝鮮2》新預告：不只要保護百姓…還要奪回王位！

韓劇   2020年2月18日   星期二10:40   JiaJia   4

萬眾期待的殭屍古裝架空劇《李屍朝鮮2》將於下月（3月）13日公開！官方公開「最新中字預告」影片，殭屍們更加強大了，看得好緊張啊… #朱智勛 #裴斗娜 #柳承龍





Netflix《李屍朝鮮》由電視劇《Signal》金銀姬編劇執筆，改編自網路漫畫《神的國度》，為殭屍題材的架空史劇。以16世紀朝鮮王朝為背景，描述王世子李蒼（朱智勛 飾）在調查瘟疫疫情的過程中，發現整個國家都陷入危險的故事。第2季預計於下月（3月）13日公開，官方於近期陸續公開劇照、預告。

朝鮮已變成人間煉獄。沒有人可以活著離開：「不管用什麼方法，我們都必須制止它。」

王世子李蒼誓言保護百姓，並從居心叵測的人手上奪回王位。殭屍們有如「禽獸」一般，只追逐人肉與人血的氣味；原本在日出後就會消失的殭屍，變得更加生機勃勃…而領議政趙學柱（柳承龍 飾）一句：「真正的罪人，另有其人。」意味頗為深長。或許，這是為了第3季作為鋪陳？

（圖片、影片來源：Netflix）

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