【有片】《超人回來了》童言童語最讓人感動！「我們一家四口…不能永遠一起生活嗎？」

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有在關注《超人回來了》的觀眾們，應該都被延宇這段話給感動了吧～ #看到延宇哭 #眼淚不自覺掉下來





KBS播音員都慶完（妻子為Trot歌手張允瀞），於2014年曾短暫出演過熱門綜藝《超人回來了》。之後擔任節目的固定旁白，獲得不少觀眾們喜愛。去年底（2019年），他帶著一雙兒女──延宇和夏英，再次出演節目。懂事又活潑的延宇，以及正在牙牙學語的夏英，看起來特別可愛。

在上週日晚間播出的最新一期節目，都慶完帶著延宇和夏英前往釜山、祭拜曾祖父母。爸爸問延宇：「說到爺爺、奶奶，你會想到什麼？」延宇思考後慎重地回答：「很溫暖的…」爸爸也分享自己的心情，是和延宇一樣的，也覺得若是祖父母還在世上，一定會很喜歡延宇的！

延宇好似猶豫了很久，才問了爸爸：「但是…我們一家四口，不能永遠一起生活嗎？」讓聽者特別心酸。爸爸許久後才回答：「人是不可能永遠活著的。人會因為各種原因，總有一天必須去天國。但是，延宇啊，那不是一件悲傷的事情。如果這樣找來（祭拜祖先），不論什麼時候都見得到的。」

看到延宇強忍著淚水，爸爸繼續說：「活著的時候努力愛著彼此，和爸爸一起吃飯，和媽媽一起洗澡，這樣活下去就好了。這不是一件悲傷的事情…但還是會覺得悲傷吧？」延宇終於忍不住淚水，哭了出來。爸爸撫摸延宇的頭、幫他擦去淚水，多次強調「這真的不是一件悲傷的事情」、「不用擔心」，爸爸還語帶玩笑地說：「我會待到你身邊直到你煩的時候。」

最後，爸爸要延宇對祖父母們說說話，有什麼心願的話祖父母會幫忙實現的。延宇表示：「希望爸爸、媽媽一直健康地陪在我身邊～」看到延宇對家人們如此深刻的心意，應該有不少觀眾大受感動吧？

（圖片、影片來源：SNS、KBS）

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