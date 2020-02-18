《密室的偶像2》成員公開 光熙、JBJ95相均、金東漢、CIX炫皙加入
KPOP 2020年2月18日 星期二09:46 Erin
24小時直播的網路綜藝節目《密室的偶像2》終於確認演出陣容。線上TV平台Seezn表示，《密室的偶像2》從2月26日到27日即將進行線上直播。
《密室的偶像2》本季的偶像們包含了JBJ95的相均、CIX的老么炫皙、團體A.C.E的金炳官、金東漢、光熙、洪榛浩六位共同演出，並將於2月26日下午2點開始到2月27日下午2點，進行24小時不間斷的直播。他們將於24小時內從關閉的密室，透過即時聊天室與粉絲們溝通，並找出逃脫密室的線索。六人將分成兩組，將只有一組人員可逃出。
去年6月首度進行《密室的偶像》這個節目，邀請了Tony安、大圖書館、劉宰煥、Pentagon信源、JBJ95健太一同演出，進行密室逃脫，從房間內所設置的各處CCTV中可看出偶像們的真實模樣。雖然轉播的時候是無聲音，過程中為了溝通也準備了一些特殊活動，讓他們與線上收看的觀眾們分享線索。《密室的偶像》是未經剪接的直播綜藝實境節目，也受到許多年輕人歡迎。
要看看我們的偶像們是否夠聰明？2月26日下午2點別忘了收看《密室的偶像2》囉！
照片：節目海報、TVDaily
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