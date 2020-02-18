金正鉉《愛的迫降》終映感言：「我會把這部作品視為我人生的教科書，給了我成為好演員的勇氣！」
明星 2020年2月18日 星期二10:02 Yuan
《愛的迫降》在日前播出大結局，收視也創下了tvN新高。
在劇中飾演「具承俊」的金正鉉，在救護車上死去，也讓不少劇迷都難以接受，紛紛表示：「具承俊真的好可憐」、「本來希望他和徐丹也Happy Ending的」、「看到這段真的好難受啊」等等。
金正鉉也在IG發表了終映感言：「還有很多不足的我，通過這部電視劇獲得了過分的喜愛，順利結束了拍攝。這是一部在觀衆朋友們的喜愛下，發現了很多反省和希望的作品。 我想...我會把這部作品是作爲我人生的教科書，給了我成長爲更好的人、好演員的勇氣。因爲得到了很多喜愛，我會以滿滿的幸福感，作爲能夠產生好影響的成員生活的。謝謝。」
而金正鉉曾出演《嫉妒的化身》、《學校2017》、《加油吧威基基》和《時間》等劇，在拍攝《時間》時出現健康問題，暫停所有演藝工作配合醫生治療抑鬱症。之後健康逐漸好轉，《愛的迫降》是他休息回歸之後的作品，期待他之後能發展得越來越好！
（圖：tvN、IG@jhkim0405、KBS、JTBC）
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