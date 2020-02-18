《密室的偶像2》成员公开 光熙、JBJ95相均、金东汉、CIX炫皙加入
KPOP 2020年2月18日 星期二09:46 Erin
24小时直播的网路综艺节目《密室的偶像2》终於确认演出阵容。线上TV平台Seezn表示，《密室的偶像2》从2月26日到27日即将进行线上直播。
《密室的偶像2》本季的偶像们包含了JBJ95的相均、CIX的老么炫皙、团体A.C.E的金炳官、金东汉、光熙、洪榛浩六位共同演出，并将於2月26日下午2点开始到2月27日下午2点，进行24小时不间断的直播。他们将於24小时内从关闭的密室，透过即时聊天室与粉丝们沟通，并找出逃脱密室的线索。六人将分成两组，将只有一组人员可逃出。
去年6月首度进行《密室的偶像》这个节目，邀请了Tony安、大图书馆、刘宰焕、Pentagon信源、JBJ95健太一同演出，进行密室逃脱，从房间内所设置的各处CCTV中可看出偶像们的真实模样。虽然转播的时候是无声音，过程中为了沟通也准备了一些特殊活动，让他们与线上收看的观众们分享线索。《密室的偶像》是未经剪接的直播综艺实境节目，也受到许多年轻人欢迎。
要看看我们的偶像们是否够聪明？2月26日下午2点别忘了收看《密室的偶像2》罗！
照片：节目海报、TVDaily
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