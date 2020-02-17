《愛的迫降》大結局收視率秒殺《鬼怪》創tvN新高！歡樂殺青宴炫彬&孫藝真穿情侶裝，真的太配了

2月16日，《愛的迫降》劇組在首爾某餐廳舉辦了殺青宴。
陪伴了我們2個多月，賺足了觀眾笑聲和眼淚的這部劇終於和我們說再見了。 從開播以來收視率就一部飛升的《愛的迫降》直到殺青都勢頭猛勁，大結局收視率高達21.683%，刷新了tvN另一檔神劇《鬼怪》20.5%的收視率，成為tvN史上冠軍收視率。
這次的殺青宴上，劇中的主要演員悉數到場，炫彬、孫藝真、徐智慧、金正賢等這些熟悉的面孔一一亮相，陪伴了我們兩個月他們讓人很親切。
最吸引人的自然是炫彬和孫藝真這對，戲裡甜度爆表，戲外緋聞頻傳，連粉絲們都去強烈希望兩人在一起。 殺青宴上兩人竟然絲毫不怕再傳出戀愛傳聞一般地都穿起了駝色的大衣，這簡直就是情侶Look啊！ 孫藝真用淺米色針織高領、白色長褲搭配駝色大衣，腰間搭配黑色腰帶點綴，既溫暖又顯溫柔，加上一頭黑色的長直發，完全就是廣大男性心目中女神形象。
而炫彬梳著狼奔頭，穿著黑色高領針織和黑色牛仔褲，也搭配了常規款駝色大衣，解開紐扣，氣宇軒昂的樣子好像在走頒獎典禮的紅地毯。
此外，殺青宴內場圖也在網路曝光，炫彬和孫藝珍兩個人分別站起來講話了，坐著的人每個人臉上都帶著笑容，隔著螢幕都能感覺到現場歡樂又溫馨的氣氛。
「圖：TD、NATE NEWS」
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