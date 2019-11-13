當自己的生日遇到隊友的忌日...Ladies' Code昭政：那天之後的9月3日不再是我的生日了
明星 2019年11月13日 星期三08:54 Rui
女團Ladies' Code的成員昭政已經有5年無法快樂地過生日了。
昭政日前做客了某檔綜藝節目，提到了5年前因為車禍去世的隊友梨世和恩妃。 昭政的生日是9月3日，而這一天也是恩妃的忌日。
2014年9月3日，還是新人女團的Ladies' Code遭遇嚴重車禍，恩妃當天就因為傷勢過重而去世。 另外重傷的隊友梨世因為血壓突降不得不中斷手術，移至ICU，但梨世一直昏迷不醒，於9月7日去世。
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昭政表示：「那天之後的9月3日我就覺得不再是我的生日了，那天隊友們還在車裡替我過生日，之後大家就睡著了，那段記憶就是最後。」因為是睡著時遭遇的車禍，當時昭政的臉上也受傷嚴重。
住院的昭政看到拿著手機的Ashley突然爆哭，突然意識到有隊友已經離開了。昭政繼續說道：「上午去看了姐姐們，我的生日還有什麼好過的。 」
聽到昭政的這番話後，Ashley和主美十分心疼，表示：「希望昭政的生日從現在開始能夠幸福起來，以後我們一起陪你過生日。」然而昭政卻拒絕了隊友的好意，解釋道：「其實老實說我也不想過，到現在為止我都還無法接受那個事實。」
「圖：《EYE CONTACT》」
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