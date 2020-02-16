【影評】《獸頭救兵》：只屬可以引君一笑之作

大家有看韓國電影《獸頭救兵》（台譯：《超「人」氣動物園》）嗎？
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不知大家喜歡到動物園遊玩嗎？而在觀賞動物過程時，若果你看到牠們動也不動時，會否曾有一絲幻想覺得內裡是有人穿上動物外衣和頭套扮成呢？電影《獸頭救兵》由韓國網上漫畫改編，描述一眾角色為拯救即將倒閉的動物園，不惜扮演各種動物嘗試力挽狂瀾。
的確在電影中可以看見各位演員落力扮演黑猩猩、北極態、獅子和樹獺，無論是這些動物的特點、肢體動作都幾乎實踐出來，當然大家知道內裡是人扮絕對會哭笑不得，而且他們是走投無路唯有靠此一著都是瘋狂想法，而遊客都各種反應亦滿有喜劇效果，當中更特意將故事重心動物─北極熊與經典飲料廣告再次連結也是一絕。
然而編導在故事結構和表達手法則有待改善，他們試圖在電影中加進很多議題，如人類在商業社會的操作行為可能連禽獸不如；也在不少遊客在園內觀光傷害動物表達人類有多不尊重動物；亦希望透過其中一位獸醫職員與北極熊的經歷反映人類應怎樣跟動物相處等；還有背後財團進行土地發展會構成環保問題等，只是以上議題在電影中都流於表面，只是草草幾筆就交待過去，沒有深入探討下去跟電影中段喜鬧劇過程的節奏不太配合，有點浪費演員們的努力演出，只屬可以引君一笑之作。
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