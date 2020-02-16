【影评】《兽头救兵》：只属可以引君一笑之作

大家有看韩国电影《兽头救兵》（台译：《超「人」气动物园》）吗？
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不知大家喜欢到动物园游玩吗？而在观赏动物过程时，若果你看到它们动也不动时，会否曾有一丝幻想觉得内里是有人穿上动物外衣和头套扮成呢？电影《兽头救兵》由韩国网上漫画改编，描述一众角色为拯救即将倒闭的动物园，不惜扮演各种动物尝试力挽狂澜。
的确在电影中可以看见各位演员落力扮演黑猩猩、北极态、狮子和树獭，无论是这些动物的特点、肢体动作都几乎实践出来，当然大家知道内里是人扮绝对会哭笑不得，而且他们是走投无路唯有靠此一著都是疯狂想法，而游客都各种反应亦满有喜剧效果，当中更特意将故事重心动物―北极熊与经典饮料广告再次连结也是一绝。
然而编导在故事结构和表达手法则有待改善，他们试图在电影中加进很多议题，如人类在商业社会的操作行为可能连禽兽不如；也在不少游客在园内观光伤害动物表达人类有多不尊重动物；亦希望透过其中一位兽医职员与北极熊的经历反映人类应怎样跟动物相处等；还有背后财团进行土地发展会构成环保问题等，只是以上议题在电影中都流於表面，只是草草几笔就交待过去，没有深入探讨下去跟电影中段喜闹剧过程的节奏不太配合，有点浪费演员们的努力演出，只属可以引君一笑之作。
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