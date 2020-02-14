Dreamcatcher 公開新專輯亮點集錦 fan song、個人作品一次聽個過癮！
KPOP 2020年2月14日 星期五14:08 施乃琪
Dreamcatcher 即將發行粉絲期待已久的第一張正規專輯〈Dystopia : The Tree of Language〉，聽完全曲亮點後更是等不及啦！
Dreamcatcher Company 今天（14 日）公開了 Dreamcatcher 首張正規專輯〈Dystopia : The Tree of Language〉的亮點集錦，以 intro 揭開序幕，陸續公開最新主打歌 “Scream”、”Tension”、”Red Sun”⋯⋯乃至始娟的個人歌曲 “Paradise” 共 14 首歌。
出道以來風格始終鮮明的 Dreamcatcher，在這支長達近五分鐘的影片中也展現了多元樂風，成員為不同歌曲嘗試的唱腔也令人印象深刻。
特別的是，過去 Dreamcatcher 特別為粉絲發行的紀念歌曲 “Full Moon” 和「超越天際」，也都會收錄在這張專輯中，真的等不及在 18 日迎來她們的回歸了！
（照片或影片來源：Dreamcatcher Company）
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