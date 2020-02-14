Dreamcatcher 公开新专辑亮点集锦　fan song、个人作品一次听个过瘾！

Dreamcatcher 公开新专辑亮点集锦　fan song、个人作品一次听个过瘾！

KPOP   2020年2月14日   星期五14:08   施乃琪  

Dreamcatcher 即将发行粉丝期待已久的第一张正规专辑〈Dystopia : The Tree of Language〉，听完全曲亮点后更是等不及啦！

Dreamcatcher Company 今天（14 日）公开了 Dreamcatcher 首张正规专辑〈Dystopia : The Tree of Language〉的亮点集锦，以 intro 揭开序幕，陆续公开最新主打歌 “Scream”、”Tension”、”Red Sun”⋯⋯乃至始娟的个人歌曲 “Paradise” 共 14 首歌。

出道以来风格始终鲜明的 Dreamcatcher，在这支长达近五分钟的影片中也展现了多元乐风，成员为不同歌曲尝试的唱腔也令人印象深刻。

特别的是，过去 Dreamcatcher 特别为粉丝发行的纪念歌曲 “Full Moon” 和「超越天际」，也都会收录在这张专辑中，真的等不及在 18 日迎来她们的回归了！


（照片或影片来源：Dreamcatcher Company）

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