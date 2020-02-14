BTS防彈少年團柾國這些年買過的廣告產品！ARMY：反正這些廣告我看了絕對沒有購買慾望
明星 2020年2月14日 星期五08:32 Rui
並不是每個廣告都製作精良，讓人一看就忍不住想要剁手，有些網頁或電視廣告製作得實在沒什麼技術含量，甚至讓人看了都納悶「會有人買嗎」？
其實真的會有人買的，比如防彈少年團老么柾國。 這樣一個似乎只喝露水長大的神仙愛豆，竟然會迷戀各種的廣告產品。 在NAVER上做了很久廣告的某英語在線教學網站，柾國就買過他家的課程~
這雙廣告詞裡說只要穿著它走路就能管理身材的燃脂運動鞋~~一聽就是智商稅啊~柾國依舊買了！ 別說，愛豆光環加身，穿在他腳上很像奢侈名牌。
這種看似很廉價的大牙刷，柾國竟然也入手了~
預防花粉、灰塵的鼻克林
哥哥們爆料，柾國買了10KG的甘蔗放在雪櫃(冰箱)冷凍室裡~這是要吃到猴年馬月啊？？
為了配合改良版韓服而買了斗笠，哈哈哈哈哈~~想像一下柾國戴在頭上的畫面~
被SUGA哥哥深深迷住的柾國弟弟，只要是哥哥的，他都照單全收，比如不合適的褲子~~
「圖：instiz」
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