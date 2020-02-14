【有片】《我獨自生活》今晚預告：這集一定很有趣！嘉賓是張度練及1月份曾出演過的「呆萌」孫淡妃
綜藝 2020年2月14日 星期五09:41 JiaJia
網友們許願成功！張度練終於出演《我獨自生活》啦～好奇她的日常嗎？記得鎖定節目哦。
MBC綜藝節目《我獨自生活》將於今晚（14日）播出最新一集。預告影片中，揭示了此次出演的兩位嘉賓──孫淡妃和張度練。
孫淡妃曾於上個月（1月）出演《我獨自生活》，並引發許多話題。與平時霸氣的形象不同，她在節目上可謂「傻大姐」，一舉一動都令人噴笑。更因為「隨心所欲地活」，粉絲們「看不下去」，還送了她手機殼！
此次，孫淡妃二次出演，她將挑戰做飯、滑板，就為了證明：「我能做到！」，但似乎不是這麼順利？10年前以「唱跳歌手」撼動歌謠界的她，能找回當初的自己嗎？
當時為祝賀好友朴娜勑獲得「MBC 2019藝能大賞」之「大賞」、同樣於1月份「短暫出演」的張度練，這次作為正是嘉賓出現在《我獨自生活啦》！因為網友們紛紛疾呼，希望可以看到張度練的日常…這不就來了嗎～
一開始就向威爾斯問了「隱密的」問題：「你是公的嗎？」接著開啟「智慧生活」：報紙、書、日記，和「有機生活」：栽培黃豆芽（據說是寵物），讓人摸不著張度練的「正體」。又哭又笑的她…讓人無法「掉以輕心」啊！（笑）
（圖片、影片來源：MBC）
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