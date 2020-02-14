當下迷妹最羨慕的人...應該是炫彬的化妝師：完全沒想過要辭職！

NU'EST 送上情人節特別歌曲 MV 觀看次數迅速破百萬！ 人氣單戀男大集合！ 如果是你會選哪一位？ 【KSD評分】由韓星網讀者評分！排名無變動 《愛的迫降》、《浪漫醫生金師傅2》、《Stove League》仍居TOP3 《檢察官內傳》迎來大結局！真摯與搞笑完美融合…網友：「想在第2季看到李善均在刑事1部部長下工作」 新劇《Hi Bye，Mama》最新中字預告金泰希各種穿越，老婆死而復生慌張的李奎炯～！ 「不是江南美人！ 」憑獨特魅力獲得人氣的6位女演員 就是今天！IU 為《愛的迫降》獻聲 壓軸 OST 今晚公開 生日前夕…朴寶英與「BH娛樂」簽約！和韓志旼、韓孝周、金高銀等成為同門 丁海寅、蔡秀彬主演《一半的一半》公開首波劇照！下月（3月）23日首播 今屆奧斯卡最佳導演奉俊昊推薦的TOP 10電影：台灣這部電影被選中啦～ 白種元愛妻名言：「家裡有漂亮的老婆，幹嘛要在外面喝酒呢？ 」 今年（2020年）迎來出道20週年的BoA…作為嘉賓出演《李棟旭想要Talk》！ 最近收視、話題性都很高的4部韓劇！在這幾部之中...你追了哪幾部呢？ BTS防彈少年團J-Hope原來也沉迷於美甲不可自拔XD！ARMY：我想成為他的手 《愛的迫降》裡的「竊聽員」金永敏即將成為50歲大叔，和馬東石還是同齡朋友！ GFRIEND 昨征服《Music Bank》 火速成為音樂節目三冠王！ 韓國DAISO推出「LED燒酒杯」，倒水就會發光！ 奧斯卡最佳導演奉俊昊除了《寄生上流》外，還有這些執導過的電影作品都超經典！ 這個組合太有愛了！《愛的迫降》5中隊戲外也是好兄弟，片場互摸臉～

← 上一則 下一則 →