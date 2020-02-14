當下迷妹最羨慕的人...應該是炫彬的化妝師：完全沒想過要辭職！
明星 2020年2月14日 星期五08:15 Rui
說起擁有雕像般完美顏值的高顏值男演員，怎麼能少了最近迷得廣大迷妹們神魂顛倒的炫彬呢？
《愛的迫降》自開播以來收視率節節攀高，炫彬更是憑藉北韓軍官李正赫一角人氣再攀升，時而霸道嚴肅時而專業精明時而可愛幼稚的李正赫讓人深陷其中無法自拔。與炫彬優秀的演技，非常搭配的360度無死角的神仙顏值，更是頻頻霸佔各大網路交流版塊。某位神秘人士就以「我還以為自己在給雕像化妝」為名公開了數張照片吸引了所有網民的目光。
公開的照片中，穿著軍裝的炫彬眼神放空地坐在那裡，一位女生正在為他補妝。
接著又是另一位女生幫炫彬擦臉，距離離得十分近，讓粉絲們直呼太羡慕。
原來是神秘人物就是炫彬的化妝師，目前來說她應該是除了孫藝真之外粉絲們最羡慕的人，不僅可以和男神近距離接觸，還能觸碰對方的臉，羡慕得大批粉絲表示：「我現在去學化妝還來得及嗎」、「真人雕像」、「我也好想摸他的臉啊」等。
「圖：VAST」
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