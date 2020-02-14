当下迷妹最羡慕的人...应该是炫彬的化妆师：完全没想过要辞职！
明星 2020年2月14日 星期五08:15 Rui
说起拥有雕像般完美颜值的高颜值男演员，怎么能少了最近迷得广大迷妹们神魂颠倒的炫彬呢？
《爱的迫降》自开播以来收视率节节攀高，炫彬更是凭藉北韩军官李正赫一角人气再攀升，时而霸道严肃时而专业精明时而可爱幼稚的李正赫让人深陷其中无法自拔。与炫彬优秀的演技，非常搭配的360度无死角的神仙颜值，更是频频霸占各大网路交流版块。某位神秘人士就以「我还以为自己在给雕像化妆」为名公开了数张照片吸引了所有网民的目光。
公开的照片中，穿著军装的炫彬眼神放空地坐在那里，一位女生正在为他补妆。
接著又是另一位女生帮炫彬擦脸，距离离得十分近，让粉丝们直呼太羡慕。
原来是神秘人物就是炫彬的化妆师，目前来说她应该是除了孙艺真之外粉丝们最羡慕的人，不仅可以和男神近距离接触，还能触碰对方的脸，羡慕得大批粉丝表示：「我现在去学化妆还来得及吗」、「真人雕像」、「我也好想摸他的脸啊」等。
「图：VAST」
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