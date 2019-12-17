「好好交往中VS無法確認？」李準＆庭沼珉對戀情官方立場完全不同

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李準和庭沼珉被韓媒爆戀情疑似不穩。

本月19日李準將正式退伍，從20日起就要作為SBS POWER FM廣播節目《YOUNG STREET》的DJ復出，而他的女友庭沼珉正是這檔節目的主持人，李準接過了女友的工作。

然而，一直感情很好的兩人卻被韓媒報道出雙方對於戀情的立場完全不同。 首先是李準所屬經紀公司，對外稱：「他和庭沼珉感情很好，有在好好交往。 」而庭沼珉的所屬公司卻表示：「這是演員的私生活，我們無法得知。 」不一樣的說辭也引得媒體紛紛猜測他們之間是否出了問題。



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李準和庭沼珉於2017年一起合作了電視劇《爸爸很奇怪》，因戲結緣的兩人戲外也產生了愛情，同年10月開始交往，當時收穫了大批劇迷和粉絲的支持。



誰知就在李準即將退伍之際卻傳出他們戀情不穩的消息，引來大批網民的不滿，更多的人將矛頭指向了韓媒，稱「不要挑是非」、「記者，別找事」、「人家只是想要低調地談個戀愛而已」、「求放過他們」等。

「圖：NATE」

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