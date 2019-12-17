「心臟中槍原來是這個感覺！」AOA雪炫帥起來完勝所有男生XD
明星 2019年12月17日 星期二08:47 Rui
當雪炫玩起帥來，完勝所有男生啊！
前不久AOA舉辦粉絲會，雪炫再一次以西裝亮相，這次的裝扮不僅讓所有人驚豔，更是讓廣大粉絲直呼受不了。 雪炫自出道以來就一直以身材聞名於K-POP圈，梨形身材加上健康膚色使得她很有辨識度，從剛出道的清純造型改變後現在的颯爽Look，雪炫也更加性感有魅力，女神范十足。
這次的粉絲會上，雪炫以黑金色西裝搭配長筒靴，內搭黑色透視襯衣，同色系內衣若隱若現，明明沒有露肉，卻無比性感。 再加上金色的單眼鏡，藍發，手持長槍，仿佛漫畫裡走出的神秘女槍手一般，性感又魅惑。
雪炫的好身材從來沒有讓人失望過，豐滿有線條，該瘦的地方很瘦，該有肉的地方也有肉，標準的S形身材讓人羡慕。 這次的西裝並不是中規中矩的樣式，略寬鬆的上衣配上黑色緊身褲，簡約的設計不僅突顯了雪炫的大長腿，又不失女人味。
披肩藍發更是散發著神秘氣息，沒有了甜美可愛，反而有種酷酷的美，整個人自帶霸氣氣質。
「圖：PANN」
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