「好好交往中VS无法确认？」李准＆庭沼珉对恋情官方立场完全不同
明星 2019年12月17日 星期二08:10 Rui
李准和庭沼珉被韩媒爆恋情疑似不稳。
本月19日李准将正式退伍，从20日起就要作为SBS POWER FM广播节目《YOUNG STREET》的DJ复出，而他的女友庭沼珉正是这档节目的主持人，李准接过了女友的工作。
然而，一直感情很好的两人却被韩媒报道出双方对於恋情的立场完全不同。 首先是李准所属经纪公司，对外称：「他和庭沼珉感情很好，有在好好交往。 」而庭沼珉的所属公司却表示：「这是演员的私生活，我们无法得知。 」不一样的说辞也引得媒体纷纷猜测他们之间是否出了问题。
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李准和庭沼珉於2017年一起合作了电视剧《爸爸很奇怪》，因戏结缘的两人戏外也产生了爱情，同年10月开始交往，当时收获了大批剧迷和粉丝的支持。
谁知就在李准即将退伍之际却传出他们恋情不稳的消息，引来大批网民的不满，更多的人将矛头指向了韩媒，称「不要挑是非」、「记者，别找事」、「人家只是想要低调地谈个恋爱而已」、「求放过他们」等。
「图：NATE」
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留言/评论
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I WILL SURPORT BOTH OF U !!!
1小时前
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