2019年最搶眼的新人演員…大概就是他們了！《德魯納酒店》李到晛、《意外發現的一天》李宰旭令觀眾印象深刻

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「雙李」李到晛和李宰旭，都是來自中央大學的校友，不曉得之後有沒有機會看到他們合作呢！ #2019年還有哪些新人演員令你印象深刻呢 #歡迎和大家分享哦



李到晛出生於1995年，兩年前（2017年）以《機智牢房生活》出道，之後陸續出演《雖然30但仍17》、《先熱情地打掃吧》，並在《德魯納酒店》以「高清明」一角獲得高人氣。



目前，李到晛正在拍攝《鬼怪》李應福導演新作《Sweet Home》，更接到新劇《Eighteen Again》男主角出演提案，有望與金荷娜合作。在這之前，他與崔元英合作的KBS獨幕劇《Scouting Report》獲得「Korea UHD Award」之「電視劇部門最優秀獎」。這是一部描述棒球選手出身的選手獵頭，和高中棒球精英選手，某天忽然發現彼此是父子，在交錯的瞬間化解誤會、相互理解的過程，為觀眾們帶來許多共鳴。這些出演邀約和獎項，都在證明李到晛「未來可期」。



而1998年出生的李宰旭，今年12月1日才剛出道滿一週年。2019年，堪稱是最忙碌的新人演員、不停地奔跑著。李宰旭陸續出演了《阿爾罕布拉宮的回憶》、電影《長沙里：被遺忘的英雄們》、《請輸入檢索詞WWW》和《意外發現的一天》，均令觀眾留下深刻印象。



《意外發現的一天》劇終後，應「愛奇藝」之邀前往臺灣宣傳。不管是韓國本地或海外，都可以看到他的高人氣。回國後又繼續接受各大媒體採訪，目前也已經進組拍攝新劇《天氣好的話，我會去找你》（主演：朴敏英、徐康俊）。

（圖片來源：SNS）

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