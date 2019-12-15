2019年最抢眼的新人演员…大概就是他们了！《德鲁纳酒店》李到晛、《意外发现的一天》李宰旭令观众印象深刻

「双李」李到晛和李宰旭，都是来自中央大学的校友，不晓得之后有没有机会看到他们合作呢！ #2019年还有哪些新人演员令你印象深刻呢 #欢迎和大家分享哦
李到晛出生於1995年，两年前（2017年）以《机智牢房生活》出道，之后陆续出演《虽然30但仍17》、《先热情地打扫吧》，并在《德鲁纳酒店》以「高清明」一角获得高人气。
目前，李到晛正在拍摄《鬼怪》李应福导演新作《Sweet Home》，更接到新剧《Eighteen Again》男主角出演提案，有望与金荷娜合作。在这之前，他与崔元英合作的KBS独幕剧《Scouting Report》获得「Korea UHD Award」之「电视剧部门最优秀奖」。这是一部描述棒球选手出身的选手猎头，和高中棒球精英选手，某天忽然发现彼此是父子，在交错的瞬间化解误会、相互理解的过程，为观众们带来许多共鸣。这些出演邀约和奖项，都在证明李到晛「未来可期」。
而1998年出生的李宰旭，今年12月1日才刚出道满一周年。2019年，堪称是最忙碌的新人演员、不停地奔跑著。李宰旭陆续出演了《阿尔罕布拉宫的回忆》、电影《长沙里：被遗忘的英雄们》、《请输入检索词WWW》和《意外发现的一天》，均令观众留下深刻印象。
《意外发现的一天》剧终后，应「爱奇艺」之邀前往台湾宣传。不管是韩国本地或海外，都可以看到他的高人气。回国后又继续接受各大媒体采访，目前也已经进组拍摄新剧《天气好的话，我会去找你》（主演：朴敏英、徐康俊）。
（图片来源：SNS）
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