河正宇簡直就是靈魂外號達人！害羞男孩、閻羅歐尼、金味道...猜猜都是誰XD

河正宇不僅戲演的好，對畫畫也很有一手，除此之外還特別擅長給朋友起外號，每個外號都恰到好處地體現了對方的特點，因此河正宇在圈內還被稱為「外號達人」。
權律是河正宇最喜歡的後輩之一，兩人還是中央大學戲劇係的校友。 大學時期，權律為了不讓自己的團隊在運動會上敗北而和朋友們組成了舞蹈團，當時的總導演就是河正宇，河正宇從那時起就稱權律是「陽光男孩」，原因是權律的本名「權世仁」，韓語讀快了很像「SHINE」的發音。
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兩人一起合作了《與神同行》，李政宰在片中扮演閻羅王，因留著一頭長髮，就被河正宇叫做「閻羅姐姐」。
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音樂裡Do下面就是Re，D.O.都敬秀就成了Re敬秀。
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「泰璃」和「照燒醬」發音相似，於是就有了泰璃照燒這個名字。
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「想起」在韓語中與「香氣」、「香味」同音，香味又是味道的一種，金香起就被河正宇大叔親戚的稱為「金味道」。
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和秀智合作電影《白頭山》時，河正宇一本正經地稱對方是「裴會長大人」，因為秀智雖然年紀小但特別會照顧人，經常請劇組吃飯、喝酒，很有會長的風範。
「圖：allets」
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