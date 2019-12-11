IZ*ONE和X1全員都造假？！ 排名順序與投票結果無關

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IZ*ONE和X1全員停止活動、進入「等待」狀態，連同因為造假而未能出道的練習生，全部都是受害者T^T

昨晚播出的SBS《深夜本格演藝》報導稱：「根據本月3日公開的檢方起訴內容，早先被懷疑調換1~2名成員的《Produce 48》和《Produce X 101》，其實一開始就定好了全部成員。 所以IZ*ONE和X1全員的選擇都與投票結果無關。 製作組還因為造假，從4家企劃社那裡獲得了億級的接待。 」



節目組給X1經紀人打電話，詢問X1目前活動狀況如何，經紀人表示：「現在對此無可奉告。 」節目組：「現在成員們在做什麼？ 」經紀人：「對不起，可以下次再聯繫嗎，現在什麼都沒有決定。 」



節目組又打給IZ*ONE的經紀人，詢問IZ*ONE的狀況，經紀人表示：「現在什麼都沒有做，要等結果出來才能有所行動。 」節目組：「日本成員回去日本了嗎？ 」經紀人：「沒有，還在韓國。 現在只是中斷活動，因為專輯還沒發行。 」

節目組問：「如何看待造假爭議？ 」經紀人表示：「成員們只是努力活動了1年而已。」



（圖源：《深夜本格演藝》，SWING）

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