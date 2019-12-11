IZ*ONE和X1全员都造假？！ 排名顺序与投票结果无关
明星 2019年12月11日 星期三11:28 Sani
IZ*ONE和X1全员停止活动、进入「等待」状态，连同因为造假而未能出道的练习生，全部都是受害者T^T
昨晚播出的SBS《深夜本格演艺》报导称：「根据本月3日公开的检方起诉内容，早先被怀疑调换1~2名成员的《Produce 48》和《Produce X 101》，其实一开始就定好了全部成员。 所以IZ*ONE和X1全员的选择都与投票结果无关。 制作组还因为造假，从4家企划社那里获得了亿级的接待。 」
节目组给X1经纪人打电话，询问X1目前活动状况如何，经纪人表示：「现在对此无可奉告。 」节目组：「现在成员们在做什么？ 」经纪人：「对不起，可以下次再联系吗，现在什么都没有决定。 」
节目组又打给IZ*ONE的经纪人，询问IZ*ONE的状况，经纪人表示：「现在什么都没有做，要等结果出来才能有所行动。 」节目组：「日本成员回去日本了吗？ 」经纪人：「没有，还在韩国。 现在只是中断活动，因为专辑还没发行。 」
节目组问：「如何看待造假争议？ 」经纪人表示：「成员们只是努力活动了1年而已。」
（图源：《深夜本格演艺》，SWING）
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