金希澈在節目上透露苦惱：「再也不能跳舞的我，若出SOLO專輯，粉絲們會不會有背叛感呢？」

金希澈想做的都去做吧！看到這樣的歐吧好心疼…就像徐章煇說的：「夢想和年齡沒有任何關係。」相信粉絲們也都會支持的！
Super Junior希澈於9日出演KBS joy《您儘管問》，與合作JTBC《認識的哥哥》的徐章煇、李壽根進行「煩惱諮詢」。目前，他正在主持一檔音樂節目──《Studio音樂堂》。了解他的人應該曉得，希澈有著「搖滾魂」，十幾歲的時候還有過組搖滾樂隊的夢想。做著這個節目的同時，也想到好久以前的自己。但即將40歲的他，其實很苦惱，而且有點害怕新挑戰。徐章煇則告訴他：「夢想和年齡沒有任何關係，只要做你想做的就可以了。」
李壽根提到：「希澈雖然是Super Junior成員，但因為受傷，所以不能跳舞。」希澈表示：「大約5年前做了最後一次檢查，被醫生判定要是跑或者跳舞，真的會很危險。當時就有了『我該靠什麼生活呢？』的想法，還好在藝能方面進行得很順利，才有出路」、「不過，我在音樂方面也有夢想和野心，沒辦法進行組合的活動，若自己SOLO出歌，怕粉絲們會有背叛感，感到很對不起。」
希澈也透露了對成員們的抱歉和感激：「演唱會上，銀赫是舞台導演，他相當照顧我的狀態」、「但成員們揮灑著汗水、而我坐著升降機。有一次我就在舞台後方想著：『繼續這樣是對的嗎？』」
Super Junior在全世界受到巨大的喜愛，這是他以前沒有想過的。隨著年齡增長，希澈也在思考：「該怎麼償還這些幸福的債。」李壽根表示：「我覺得希澈組樂隊應該也不錯。」希澈回答：「不管是樂隊還是其他的，我都想做，只要可以唱歌。」
（圖片來源：KBS joy）
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