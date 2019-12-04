「寄生上流」女主坐鎮《99億的女人》今日首播，這部劇的五位主演都是實力派大咖演員啊～！

【發佈會現場照】曹如晶（趙汝貞）、金剛于、鄭雄仁、吳娜拉、李知勳…這樣的堅強演員組合，現在只期待劇本給力啦…。（電影寄生上流的富太被家暴?）
KBS 全新水木劇《99億的女人》（每週三、四播出）在昨天舉行發佈會，主演曹如晶（趙汝貞）、金剛于、鄭雄仁、吳娜拉、李知勳等人皆出席現場活動。
《99億的女人》講述突然獲得99億現金的女人，與調查弟弟死亡真相的男人相遇的故事，由《蔣英實》、《Oh My 錦朏》的金英兆導演與《不夜城》的韓智勳作家合作打造。
▼LINE TV中字預告：
▼曹如晶飾演「鄭瑞妍」，在與一個貧窮和具有暴力傾向的男人結婚後，婚姻生活已成空殼，她對生活毫無留戀。突然在她面前出現了99億的現金，她為了守住這最後的機會，而開始反抗這個世界。
▼金剛于飾演「姜太宇」，被稱為「瘋牛」的前刑警，在調查毒品事件的過程中，以涉嫌受賄的指控辭去了警察的職務，跌入人生的谷底。某天，他聽到了他人生最重視的弟弟去世的消息後，因懷有疑問而開始找出真相。
▼鄭雄仁飾演女主的丈夫「洪仁表」，婚後因事業不順和失去孩子，把悲傷和憤怒發泄在妻子身上，之後，發現妻子變得可疑，於是開始執著地挖掘她隱藏的祕密。
▼吳娜拉飾演雲巖財團理事長「尹熙珠」，一個美麗、富有，總是充滿自信的女人。在她的人生中並不存在貧窮、失敗和不幸，早年繼承了爸爸的財團，並與在勳結婚，但隨著與兒時的朋友瑞妍往來，她的人生開始變得複雜。
▼李知勳飾演「李在勳」，是一個沒經歷過人生殘酷的男人，與尹熙珠結婚後過著幸福的生活。表面上是個愛妻的好男人，實際上卻是個花花公子。某天，他和瑞妍發現了失去主人的99億韓元現金，並開始盤算自己與瑞妍成為共犯，在持續的危機中獨自生存下去。
《99億的女人》將在今晚十點首播。
（圖自：官方劇照／TVdaily）
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