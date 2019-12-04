「寄生上流」女主坐镇《99亿的女人》今日首播，这部剧的五位主演都是实力派大咖演员啊～！

【发布会现场照】曹如晶（赵汝贞）、金刚于、郑雄仁、吴娜拉、李知勋…这样的坚强演员组合，现在只期待剧本给力啦…。（电影寄生上流的富太被家暴?）
KBS 全新水木剧《99亿的女人》（每周三、四播出）在昨天举行发布会，主演曹如晶（赵汝贞）、金刚于、郑雄仁、吴娜拉、李知勋等人皆出席现场活动。
《99亿的女人》讲述突然获得99亿现金的女人，与调查弟弟死亡真相的男人相遇的故事，由《蒋英实》、《Oh My 锦朏》的金英兆导演与《不夜城》的韩智勋作家合作打造。
▼LINE TV中字预告：
▼曹如晶饰演「郑瑞妍」，在与一个贫穷和具有暴力倾向的男人结婚后，婚姻生活已成空壳，她对生活毫无留恋。突然在她面前出现了99亿的现金，她为了守住这最后的机会，而开始反抗这个世界。
▼金刚于饰演「姜太宇」，被称为「疯牛」的前刑警，在调查毒品事件的过程中，以涉嫌受贿的指控辞去了警察的职务，跌入人生的谷底。某天，他听到了他人生最重视的弟弟去世的消息后，因怀有疑问而开始找出真相。
▼郑雄仁饰演女主的丈夫「洪仁表」，婚后因事业不顺和失去孩子，把悲伤和愤怒发泄在妻子身上，之后，发现妻子变得可疑，於是开始执著地挖掘她隐藏的秘密。
▼吴娜拉饰演云岩财团理事长「尹熙珠」，一个美丽、富有，总是充满自信的女人。在她的人生中并不存在贫穷、失败和不幸，早年继承了爸爸的财团，并与在勋结婚，但随著与儿时的朋友瑞妍往来，她的人生开始变得复杂。
▼李知勋饰演「李在勋」，是一个没经历过人生残酷的男人，与尹熙珠结婚后过著幸福的生活。表面上是个爱妻的好男人，实际上却是个花花公子。某天，他和瑞妍发现了失去主人的99亿韩元现金，并开始盘算自己与瑞妍成为共犯，在持续的危机中独自生存下去。
《99亿的女人》将在今晚十点首播。
（图自：官方剧照／TVdaily）
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