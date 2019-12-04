代言寵兒女神潤娥即將訪台! 想成為幸運粉絲來到現場嗎?
KPOP 2019年12月4日 星期三10:42 Erin
女神潤娥又要來台與大家見面囉! 這一次潤娥想要帶給大家新的通訊感受，除了大家平時愛用的SNS以外，還有新選擇。
藉由潤娥全方位跨足亞洲娛樂圈的超高人氣，也能展現該通訊品牌軟體日後繼續向海外發展的決心。此為全球通用、全新的通訊軟體，強調給⽤⼾最好的使用者體驗。Jello將通訊軟體回歸到聊天的初衷，介面風格簡約，並注重用戶隱私，只讓用戶同意加入的好友開啟對話，不再受到任何商業廣告或陌⽣訊息的干擾。加上許多如訊息無痕收回、倒數消失、自製貼圖、免費轉帳等Jello獨有的特殊功能，讓用戶間能以更多樣化、更個人化的方式聊天，也讓傳訊息回歸單純，留下更多有趣的美好。
品牌當天也將邀請40位幸運粉絲一同入場，近距離感受潤娥的女神魅力！報名期間：2019/12/2(一) 15:00起 – 2019/12/5(四) 中午12:00 止，現在就快去填寫報名表喔!
報名方式：前往Jello官方粉絲頁填寫表單，Jello將會另行公布幸運紛絲
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