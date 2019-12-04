《白頭山：火山浩劫》將在香港元旦上映！

香港的觀眾注意啦～年度壓軸災難鉅製《白頭山：火山浩劫》要陪大家過元旦節啦！
年度壓軸災難鉅製《白頭山：火山浩劫》終於公佈韓國映期，電影將於12月19日震撼上映！電影以《與神同行》導演金容華監製，率領粒粒韓國巨星，李炳憲、河正宇、馬東石、裴秀智以及田慧振，再加上《與神同行》系列特技班霸，單單以這三大賣點已經成功俘虜一眾觀眾，是為年尾壓軸娛樂大片！香港將緊接韓國映期，將於2019年聖誕節起推出優先場，2020年1月1日震撼上映，各位觀眾密切期待！
電影公司今日釋出《白頭山：火山浩劫》正式海報，五大巨星霸氣列陣。單看海報，感覺與《與神同行》系列非常相似，明顯故事主軸落在李炳憲和河正宇身上，而其餘三位、馬東石、裴秀智以及田慧振則作為這兩位前線的支援。《白頭山：火山浩劫》臨近上映，韓國近日披露更多劇情，故事將會雙線發展，由李炳憲和河正宇作為行動組，二人將會深入白頭山，展開一連串拯救任務。然而，李炳憲飾演的李準平卻隱藏著秘密，往往有不可預測的舉動，以致趙仁昌(河正宇 飾)率領的EOD爆破隊常瀕臨生死邊緣，正正這個複雜的人物而增加了不少緊張元素。
另外，馬東石及田慧振負責策劃拯救行動，而裴秀智作為拯救團的妻子，因而被捲入這個殲滅災難的漩渦。馬東石飾演的姜奉萊是普林斯頓大學的地質學家，一直研究白頭山，提出一旦爆發，南北即將面臨末日的理論，而唯一相信他的南韓總統首席秘書認同他成功率僅有3.48%計劃，肩負起拯救南北韓的重任。《白頭山：火山浩劫》與其他災難電影的不同之處，在於它是講述主角努力遏止災難，而不是在災難底下，為了生存而掙扎的故事。五大角色都要以自己的方式，與環境戰鬥，這就是電影最吸引觀眾的地方。
耗資260億韓圜天價打造，導演金容華繼《與神同行》後再次率領製作團隊引爆空前災難巨獻! 5大巨星: 李炳憲、河正宇、馬東石、田慧振、裴秀智聯手應戰！位於中朝邊境的白頭山無預警爆發，威力足以同時摧毁南北韓。EOD爆破隊成員趙仁昌(河正宇 飾) 被委以重任，秘密執行由南韓地震學家姜奉萊（馬東石 飾）提出阻止白頭山全面爆發的驚人理論。趙仁昌的首個任務，就是取得掌握北韓軍事情報的軍官李準平（李炳憲 飾）的協助，南北聯手撲殺活火山！浩劫當前，南北韓可否一往無前，阻止朝鮮半島末日降臨？
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