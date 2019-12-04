《白头山：火山浩劫》将在香港元旦上映！

香港的观众注意啦～年度压轴灾难巨制《白头山：火山浩劫》要陪大家过元旦节啦！
年度压轴灾难巨制《白头山：火山浩劫》终於公布韩国映期，电影将於12月19日震撼上映！电影以《与神同行》导演金容华监制，率领粒粒韩国巨星，李炳宪、河正宇、马东石、裴秀智以及田慧振，再加上《与神同行》系列特技班霸，单单以这三大卖点已经成功俘虏一众观众，是为年尾压轴娱乐大片！香港将紧接韩国映期，将於2019年圣诞节起推出优先场，2020年1月1日震撼上映，各位观众密切期待！
电影公司今日释出《白头山：火山浩劫》正式海报，五大巨星霸气列阵。单看海报，感觉与《与神同行》系列非常相似，明显故事主轴落在李炳宪和河正宇身上，而其余三位、马东石、裴秀智以及田慧振则作为这两位前线的支援。《白头山：火山浩劫》临近上映，韩国近日披露更多剧情，故事将会双线发展，由李炳宪和河正宇作为行动组，二人将会深入白头山，展开一连串拯救任务。然而，李炳宪饰演的李准平却隐藏著秘密，往往有不可预测的举动，以致赵仁昌(河正宇 饰)率领的EOD爆破队常濒临生死边缘，正正这个复杂的人物而增加了不少紧张元素。
另外，马东石及田慧振负责策划拯救行动，而裴秀智作为拯救团的妻子，因而被卷入这个歼灭灾难的漩涡。马东石饰演的姜奉莱是普林斯顿大学的地质学家，一直研究白头山，提出一旦爆发，南北即将面临末日的理论，而唯一相信他的南韩总统首席秘书认同他成功率仅有3.48%计划，肩负起拯救南北韩的重任。《白头山：火山浩劫》与其他灾难电影的不同之处，在於它是讲述主角努力遏止灾难，而不是在灾难底下，为了生存而挣扎的故事。五大角色都要以自己的方式，与环境战斗，这就是电影最吸引观众的地方。
耗资260亿韩圜天价打造，导演金容华继《与神同行》后再次率领制作团队引爆空前灾难巨献! 5大巨星: 李炳宪、河正宇、马东石、田慧振、裴秀智联手应战！位於中朝边境的白头山无预警爆发，威力足以同时摧毁南北韩。EOD爆破队成员赵仁昌(河正宇 饰) 被委以重任，秘密执行由南韩地震学家姜奉莱（马东石 饰）提出阻止白头山全面爆发的惊人理论。赵仁昌的首个任务，就是取得掌握北韩军事情报的军官李准平（李炳宪 饰）的协助，南北联手扑杀活火山！浩劫当前，南北韩可否一往无前，阻止朝鲜半岛末日降临？
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