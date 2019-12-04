BoA 的年末驚喜！下週攜迷你專輯回歸 演員李泰煥IG上悼念已故同事車璌河：「現在能放下包袱，變得幸福吧！」 「寄生上流」女主坐鎮《99億的女人》今日首播，這部劇的五位主演都是實力派大咖演員啊～！ 代言寵兒女神潤娥即將訪台! 想成為幸運粉絲來到現場嗎? 雪炫出道後第一次染髮！ 溫婉黑髮變亮眼深藍 今年冬天最IN的單品是什麼？一定是Kit Kat X Dunkin'Donuts抱枕！ 《白頭山：火山浩劫》將在香港元旦上映！ 姜丹尼爾被指奪冠造假，痛苦直言「我好累，誰來救救我！」經紀公司：患有憂鬱症，正在接受心理治療 在SF9仁誠和NCT DREAM楷燦之間搖擺不定？！太難抉擇了XD Mnet 再發公告致歉 「將盡快宣布 IZ*ONE、X1 未來動向」 姜丹尼爾回歸後首冠入袋！「謝謝 Danity 為我的冬天帶來溫暖」 MAMAMOO華莎的機場時尚又上熱搜：吊帶+大衣！網民問：不冷嗎？ 延續參賽緣分 X1 南到賢、Teen Teen 李津宇明年就讀翰林藝高！ 「泡澡Line在MMA上的相遇...」BTS V 金泰亨邊跳舞邊走向朴敘俊拿獎，哥哥的眼神寵溺到不行啊♥ 「把IU童年照跟她對比真的傻傻分不清～」金奎麗被稱為IU御用童星：完成型美貌讓人羨慕！ 睽違10年...「庚澈」金希澈、韓庚在公開場合見面！粉絲：「10年了，是我們的青春回憶啊！」

姜丹尼爾求救「誰來救救我」。

姜丹尼爾參加了《The show》，並獲得第一名，但卻被不少人質疑分數造假，進而有人在網路上用言語暴擊他。 隨後，姜丹尼爾就在官咖PO文，稱每天被惡語攻擊到心力交瘁，直呼「誰來救救我就好了！ 」

** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

12月3日，《The show》播出後韓國論壇上出現了多個質疑分數計算錯誤的帖子。 網民們貼出大量的資料，指姜丹尼爾的成績存在造假。 他的音源周榜排名中只有一個進入了前100位，且不發售實體專輯，也就是銷量為零。 但「音源+專輯」分數卻是AOA的三倍多。 排第二的ASTRO音源榜排名均未進入100，專輯銷量比AOA低，但「音源+專輯」分數卻比AOA高。 沒有準則的計算方式讓廣大粉絲和網民困惑，這才引發了質疑。



相關帖子的下方引來諸多網民的評論，其中不乏貶低、辱駡姜丹尼爾的文字。 傷心的姜丹尼爾通過官咖發聲，吐露受到網路暴擊，稱：「Wanna One 演唱會結束後跪著的照片和我的感情成為了笑柄，我的所有行為都在被過濾之後無條件地被帶偏到不好的那一方。 我熱愛的音樂和舞台被當做垃圾，我珍惜的粉絲們被嘲笑，我的家人替我挨駡，不知從什麼時候開始，喜歡我變成了一種罪。 太累了，真的太累了，有誰來救救我就好了！ 」



12月4日，對於瘋傳了一夜的事情，姜丹尼爾所屬社KONNECT表示：「姜丹尼爾今年上半年開始因為免疫力低下而頻繁出現健康惡化，心理也出現不安症狀，到醫院檢查被診斷為『憂鬱症與恐慌障礙』，之後一直在接受心理治療和藥物處方。 但是最近他表示不安症狀加劇，為了保障藝人的健康和安全，我們認為應該讓他獲得充分的休息和安定。 因此取消了原定今日上午進行的MBC MUSIC《SHOW！ Champion》事前錄製，以後的活動，事實上《TOUCHIN》的活動已經變得很艱難。 為了姜丹尼爾恢復健康，將動員所有可能的辦法給與支援。 希望大家對於姜丹尼爾的健康和日後活動不要進行過度臆測和誤會。 」



「圖：THEQOO」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞