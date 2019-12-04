姜丹尼爾被指奪冠造假，痛苦直言「我好累，誰來救救我！」經紀公司：患有憂鬱症，正在接受心理治療

姜丹尼爾求救「誰來救救我」。
姜丹尼爾參加了《The show》，並獲得第一名，但卻被不少人質疑分數造假，進而有人在網路上用言語暴擊他。 隨後，姜丹尼爾就在官咖PO文，稱每天被惡語攻擊到心力交瘁，直呼「誰來救救我就好了！ 」
12月3日，《The show》播出後韓國論壇上出現了多個質疑分數計算錯誤的帖子。 網民們貼出大量的資料，指姜丹尼爾的成績存在造假。 他的音源周榜排名中只有一個進入了前100位，且不發售實體專輯，也就是銷量為零。 但「音源+專輯」分數卻是AOA的三倍多。 排第二的ASTRO音源榜排名均未進入100，專輯銷量比AOA低，但「音源+專輯」分數卻比AOA高。 沒有準則的計算方式讓廣大粉絲和網民困惑，這才引發了質疑。
相關帖子的下方引來諸多網民的評論，其中不乏貶低、辱駡姜丹尼爾的文字。 傷心的姜丹尼爾通過官咖發聲，吐露受到網路暴擊，稱：「Wanna One 演唱會結束後跪著的照片和我的感情成為了笑柄，我的所有行為都在被過濾之後無條件地被帶偏到不好的那一方。 我熱愛的音樂和舞台被當做垃圾，我珍惜的粉絲們被嘲笑，我的家人替我挨駡，不知從什麼時候開始，喜歡我變成了一種罪。 太累了，真的太累了，有誰來救救我就好了！ 」
12月4日，對於瘋傳了一夜的事情，姜丹尼爾所屬社KONNECT表示：「姜丹尼爾今年上半年開始因為免疫力低下而頻繁出現健康惡化，心理也出現不安症狀，到醫院檢查被診斷為『憂鬱症與恐慌障礙』，之後一直在接受心理治療和藥物處方。 但是最近他表示不安症狀加劇，為了保障藝人的健康和安全，我們認為應該讓他獲得充分的休息和安定。 因此取消了原定今日上午進行的MBC MUSIC《SHOW！ Champion》事前錄製，以後的活動，事實上《TOUCHIN》的活動已經變得很艱難。 為了姜丹尼爾恢復健康，將動員所有可能的辦法給與支援。 希望大家對於姜丹尼爾的健康和日後活動不要進行過度臆測和誤會。 」
「圖：THEQOO」
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