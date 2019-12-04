Mnet 再發公告致歉 「將盡快宣布 IZ*ONE、X1 未來動向」
KPOP 2019年12月4日 星期三09:00 施乃琪
IZ*ONE 和 X1 懸宕未定的前途問題備受關注，昨晚 Mnet 再度發出相關聲明，表示會盡快宣布相關補償、改革方案和兩團的未來動向！
Mnet 於 3 日傍晚發出官方聲明，一開頭就先道歉：「就本公司的節目引發爭議一事，在此向觀眾、各位粉絲、練習生及經紀公司相關人士真心致歉。」
「目前我們正誠實地協助調查，也會視調查結果來採取嚴謹的內部措施。」Mnet 接著提及許多人關心的重點：「本公司將與相關人士協商，盡快提出補償方案和改革對策，並且發表關於 IZ*ONE 和 X1 往後的計畫。」
目前 IZ*ONE 和 X1 的許多原訂行程都已「無限期延後」，實際活動形同全面停擺，懸宕狀態不僅讓粉絲感到焦慮，先前也傳出部分成員有解散意願。
在聲明的最後，Mnet 表示：「懇請各界體貼毫無過錯的藝人和練習生們，不要對他們造成另外的傷害。」
（照片或影片來源：Mnet）
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留言/評論
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把成員收購成為OTR
旗下成員 限定團更改
為永久性團體 做為永久
性補償 至於未入出道組
做掉的成員將進行討論
是否做成另一個新團
以上都是瞎猜。
但解散是不可能
這關心到毀約問題
44分前
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總有點涼涼的感覺 不要解散我們的izone😭 12-1=0 #YoureMyBest IZONE
1小時前
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