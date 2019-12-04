Mnet 再发公告致歉 「将尽快宣布 IZ*ONE、X1 未来动向」
KPOP 2019年12月4日 星期三09:00 施乃琪
IZ*ONE 和 X1 悬宕未定的前途问题备受关注，昨晚 Mnet 再度发出相关声明，表示会尽快宣布相关补偿、改革方案和两团的未来动向！
Mnet 於 3 日傍晚发出官方声明，一开头就先道歉：「就本公司的节目引发争议一事，在此向观众、各位粉丝、练习生及经纪公司相关人士真心致歉。」
「目前我们正诚实地协助调查，也会视调查结果来采取严谨的内部措施。」Mnet 接著提及许多人关心的重点：「本公司将与相关人士协商，尽快提出补偿方案和改革对策，并且发表关於 IZ*ONE 和 X1 往后的计画。」
目前 IZ*ONE 和 X1 的许多原订行程都已「无限期延后」，实际活动形同全面停摆，悬宕状态不仅让粉丝感到焦虑，先前也传出部分成员有解散意愿。
在声明的最后，Mnet 表示：「恳请各界体贴毫无过错的艺人和练习生们，不要对他们造成另外的伤害。」
（照片或影片来源：Mnet）
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留言/评论
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把成員收購成為OTR
旗下成員 限定團更改
為永久性團體 做為永久
性補償 至於未入出道組
做掉的成員將進行討論
是否做成另一個新團
以上都是瞎猜。
但解散是不可能
這關心到毀約問題
32分前
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總有點涼涼的感覺 不要解散我們的izone😭 12-1=0 #YoureMyBest IZONE
1小时前
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