延續參賽緣分　X1 南到賢、Teen Teen 李津宇明年就讀翰林藝高！

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同為 2004 年出生的 X1 南到賢和 Teen Teen 李津宇在參加《Produce X 101》時就因年齡而引發關注，而他們也將在明年成為高中同學！

南到賢和李津宇最近參加了翰林藝術高中的新生入學考試，並於 11 月 27 日分別錄取實用音樂科和演藝科，最後兩人也都決定去就讀，將於 2020 年一起入學。

南到賢和李津宇在今年播出的《Produce X 101》都因「最年輕參賽者」頭銜而備受關注，賽後前者獲勝並加入 X1，後者則與同公司的李太勝和李宇鎮組成了 TEEN TEEN 並於 9 月正式出道。

另一方面，翰林藝術高中是許多偶像的母校，包括 SHINee 泰民、Block B P.O、BTOB 陸星材、GFRIEND 的 Sowon、X1 的曹承衍⋯⋯等人都從該校畢業，X1 的車俊昊和宋亨俊目前則正在就讀。



（照片或影片來源：Mnet、翰林藝術高中）

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