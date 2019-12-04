延续参赛缘分 X1 南到贤、Teen Teen 李津宇明年就读翰林艺高！
KPOP 2019年12月4日 星期三08:30 施乃琪
同为 2004 年出生的 X1 南到贤和 Teen Teen 李津宇在参加《Produce X 101》时就因年龄而引发关注，而他们也将在明年成为高中同学！
南到贤和李津宇最近参加了翰林艺术高中的新生入学考试，并於 11 月 27 日分别录取实用音乐科和演艺科，最后两人也都决定去就读，将於 2020 年一起入学。
南到贤和李津宇在今年播出的《Produce X 101》都因「最年轻参赛者」头衔而备受关注，赛后前者获胜并加入 X1，后者则与同公司的李太胜和李宇镇组成了 TEEN TEEN 并於 9 月正式出道。
另一方面，翰林艺术高中是许多偶像的母校，包括 SHINee 泰民、Block B P.O、BTOB 陆星材、GFRIEND 的 Sowon、X1 的曹承衍⋯⋯等人都从该校毕业，X1 的车俊昊和宋亨俊目前则正在就读。
（照片或影片来源：Mnet、翰林艺术高中）
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