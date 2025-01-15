厲雲《星星閃耀的夜晚》扮愛豆練習生家庭背景竟如此不堪！高賢廷莫名堅持的理由也公開ㅠㅠ（EP.3-4）

《星星閃耀的夜晚》去年底12月30、31日播出3、4集，相較首週1.4%、1.6%收視稍漲，升至2.2%、2.1%，也有網友評價從第3集開始感到值得一看了，原因大概是第3集起公開了男女主角劉振宇（厲雲 飾）與姜秀賢（高賢廷 飾）更詳細的背景。

關於兩集情節，首先是姜秀賢的背景，她和沈俊錫（尹相鉉 飾）的兒子沈鎮祐（李津宇 飾）會成為聾人（聽障），是因為在鎮祐小的時候姜秀賢照顧疏忽了，而這或許可以連結張賢哲代表（李承俊 飾）為何對姜秀賢如此不滿欲報復，張賢哲的女兒本來在姜秀賢要求下被送來當練習生，但姜秀賢在鎮祐出事後便拋下一切工作離開，張賢哲女兒疑似在這段期間選擇自盡，克里斯（李基宅 飾）也失去出道機會。



而姜秀賢會莫名其妙堅持幫鎮祐買間工廠經營，是因為鎮祐小時候看著帥氣的媽媽便立下心願想當「代表」，當製作產品的工廠代表也好。鎮祐明白媽媽的堅持，但坦言不喜歡。



振宇在克里斯指令下幫夜店重要客戶開車，結果出意外，不過克里斯並沒有指責他反倒一肩扛起責任。同時間姜秀賢從振宇阿姨口中知道了振宇會自殘，還發現他會暴食，認為自己無法培養振宇了，沈俊錫卻說「快點讓他出道離開我們家」。振宇在姜秀賢、沈俊錫、洪正花訓練下，順利進入《STAR RISE》預選50人名單，然而第一回合表演時，媽媽竟突然現身？



下集預告，除了媽媽恐怕會成為振宇選秀絆腳石外，張代表又要出手陷害爆料姜秀賢。《星星閃耀的夜晚》香港觀眾可於黃Viu煲劇平台追看，每週一二晚間10點30分與韓國同步播出。



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