「賣掉別人的孩子成就自己的孩子」《星星閃耀的夜晚》厲雲&李津宇崩潰演技大爆炸（EP.9-10） 《只要有空，》以自身最高收視4.4%收尾第二季！第三季將在5月播出，劉在錫＆柳演錫繼續主持 BLACKPINK成員接連宣布SOLO！效率快＋專輯曲目超多首，網友：離開YG就是不一樣！ 李浚赫真的紅了！網友挖2年前舊料，慶祝繪本被選為「青少年推薦」卻配這張圖！網友：還以為自己點錯APP 【多圖】美爆了！韓國國立中央博物館推出全新周邊，傳統特色融合現代創意、好評如潮一上架就斷貨 過年有Disney+就不怕劇荒！多部最新熱門韓劇《照明商店、揭密最前線、來自地獄的法官、熱血司祭2》一次看個夠～

《星星閃耀的夜晚》描述愛豆製作人與愛豆練習生互相視為救命稻草而攜手的故事，上週播出第9、第10集可以說到了整齣劇最高潮，姜秀賢（厲雲 飾）真的照計畫把劉振宇（厲雲 飾）賣了，結果引發的事情是她也不想看見的。

姜秀賢壓抑著不捨，劉振宇不敢相信自己又被拋棄了，但無可奈何。劉振宇一進TA娛樂便進出道組，但捲入潘朵拉和《STAR RISE》朴製作人造假節目的爭議裡。姜秀賢和沈俊錫（尹相鉉 飾）替劉振宇和尹智英（金智友 飾）發聲後，大眾的矛頭便指向荷娜（崔裕姝 飾），張賢哲（李承俊 飾）為了威脅朴製作人，意外抓住劉振宇的把柄改攻擊劉振宇。

劉振宇陷入出入聲色場所爭議，又被欺負沈鎮祐（李津宇 飾）的同學抹黑校園暴力，劉振宇崩潰自殘……沈鎮祐撞見一切並慌亂地替他遮掩，後來明白媽媽是為了自己才賣掉劉振宇，他的世界面臨崩塌。姜秀賢解釋當初是自己剝奪了沈鎮祐未來（指沒顧好他害他失聰），才想創造他的未來，沈鎮祐無法接受：「賣掉朋友換來的未來？不是由我自己而是媽媽創造的未來？」



劉振宇、沈鎮祐、姜秀賢、沈俊錫四人其實都不好過，沈俊錫回顧過往才明白自己也做錯了：沈鎮祐失聰時不該一味指責姜秀賢。沈俊錫讓姜秀賢想起自己的夢想──找到人生中最優秀的孩子，正是劉振宇。姜秀賢出現在TA娛樂要劉振宇承認一切的記者會上，她替劉振宇反駁並牽著他離開，中途遇上想介入的張賢哲。



飾演劉振宇的厲雲及飾演沈鎮祐的李津宇，兩位新生代演員在呈現崩潰時的演技最受讚許，高賢廷飾演姜秀賢表達出的壓抑，也讓觀眾表示看得很投入、津津有味。帳面上來看，《星星閃耀的夜晚》收視上比起剛開播亦有進步，維持在2.2%～2.4%之間。



《星星閃耀的夜晚》今明兩晚將進入結局，今晚播出的內容預告片，TA竟讓姜秀賢和潘朵拉競價，姜秀賢就算要賣掉工廠也贏不了潘朵拉。朴製作人被警方逮捕，張賢哲要他讓劉振宇背黑鍋，能救劉振宇的似乎剩知情一切的克里斯（李基宅 飾）了……壞事接踵而來，劉振宇疑因壓力突然無法開口唱歌……



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