張娜拉有望出演tvN新劇《Oh My Baby》周旋三位男子之間，大家最想看她和誰合作呢？
韓劇 2019年12月2日 星期一12:18 MiJimin
是愛情喜劇啊～！如果張娜拉確定接女主，小編會很期待的！大家最想看娜姐跟誰合作呢？
今早傳出了張娜拉目前確定接下了tvN新劇《Oh My Baby》（오 마이 베이비）的女主角，但後續澄清目前仍在討論中。
《Oh My Baby》是一部浪漫喜劇，講述一個不想結婚只想生孩子的39歲單身女，和成為她目標的3個男人之間，尋找幸福的愛情故事。
張娜拉若確定接演的話，她將在劇中飾演育兒雜誌《The Baby》的首席記者－張夏莉，擁有15年年資的編輯部第二把交椅，資深卻還未成為主編，也很難轉職，雖然找到了朝思暮想的丈夫人選，卻依舊單身了10年，正當她準備放棄愛情時，卻同時出現了三個男子向她靠近…。
▼目前張娜拉主演的韓劇《VIP》仍在熱播中，已播至一半（第八集）。
新劇《Oh My Baby》將由《Voice3》、《Leverage：詐騙操作團》南基勳導演，與《魔女寶鑑》盧善才編劇合作，三位男主演還在挑選中，預計明年5~6月首播。
（圖自：官方劇照/TVdaily）
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