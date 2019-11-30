李宰旭專訪：揭秘和工作人員「情侶合照」的超暖原因！

《意外發現的一天》男主角之一李宰旭近日接受採訪，透露了對人氣驟升的喜悅心情，理解和照顧同僚心情的樣子真的好暖啊！
李宰旭今年初才通過tvN電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，之後出演了《請輸入檢索詞WWW》，接著就是在MBC《意外發現的一天》裡飾演白經，不到一年就開始擔任迷你系列劇的男主角，成長速度令人驚艷！
但實際上與劇中角色不同的是，現實生活裡的李宰旭讀書時十分平凡，直到高二才發現對表演有興趣，開始找相關書籍來讀，還報名了表演補習班，在複讀之後終於成功考入中央大學的話劇表演專業。
關於人氣，李宰旭說：「看SNS追蹤人數時才有實感，此外就是拍攝現場的圍觀者變多了。 《意外發現的一天》大部分是在大學裡拍攝的，一開始只有5個人左右圍觀，後期越來越多，還有人認出我。 粉絲們還送咖啡車到片場來，據說還有不少粉絲會，好神奇，真的非常感謝。 去公司的時候職員們會受親友之托來請我簽名，想到有人希望得到我的簽名，就很開心地簽了。 」
李宰旭和粉絲合照時經常擺出各種深情pose，尤其是《意外發現的一天》劇終宴上和工作人員合照時，身高187cm的他體貼地彎下腰，畫面甜蜜堪比情侶照~李宰旭說：「現場都是拍戲期間一起工作了好幾個月的同僚，十分辛苦，所以拍照時儘量親近一點，好讓他們能跟別人炫耀說『我和李宰旭關係很好哦』，畢竟殺青之後能留下的就只有照片和簽名啦。 」這份體貼的心意真的很暖啦！
（圖源：KSD）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究