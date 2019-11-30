李宰旭专访：揭秘和工作人员「情侣合照」的超暖原因！

《意外发现的一天》男主角之一李宰旭近日接受采访，透露了对人气骤升的喜悦心情，理解和照顾同僚心情的样子真的好暖啊！
李宰旭今年初才通过tvN电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》出道，之后出演了《请输入检索词WWW》，接著就是在MBC《意外发现的一天》里饰演白经，不到一年就开始担任迷你系列剧的男主角，成长速度令人惊艳！
但实际上与剧中角色不同的是，现实生活里的李宰旭读书时十分平凡，直到高二才发现对表演有兴趣，开始找相关书籍来读，还报名了表演补习班，在复读之后终於成功考入中央大学的话剧表演专业。
关於人气，李宰旭说：「看SNS追踪人数时才有实感，此外就是拍摄现场的围观者变多了。 《意外发现的一天》大部分是在大学里拍摄的，一开始只有5个人左右围观，后期越来越多，还有人认出我。 粉丝们还送咖啡车到片场来，据说还有不少粉丝会，好神奇，真的非常感谢。 去公司的时候职员们会受亲友之托来请我签名，想到有人希望得到我的签名，就很开心地签了。 」
李宰旭和粉丝合照时经常摆出各种深情pose，尤其是《意外发现的一天》剧终宴上和工作人员合照时，身高187cm的他体贴地弯下腰，画面甜蜜堪比情侣照~李宰旭说：「现场都是拍戏期间一起工作了好几个月的同僚，十分辛苦，所以拍照时尽量亲近一点，好让他们能跟别人炫耀说『我和李宰旭关系很好哦』，毕竟杀青之后能留下的就只有照片和签名啦。 」这份体贴的心意真的很暖啦！
（图源：KSD）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究