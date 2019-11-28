受節目造假風波的影響！IZ*ONE成員宮協朕良從日本電台下車，由AKB48成員接替主持！
明星 2019年11月28日 星期四13:52 Yuan
今日，有媒體報導：「從27日開始，IZ*ONE宮協朕良暫別擔任DJ的日本電台《今夜，櫻花樹下》，暫時進入休息的階段。當天的節目由AKB48成員橫山由依代替她進行。」而橫山由依也在節目中提到：「希望粉絲們不要傷心，如果宮協朕良能夠復出，將立即重新開始，在這之間會由AKB48成員輪流擔任DJ。」
日前，《PRODUCE》系列節目製作人安俊英PD承認造假投票結果，風波也不免延燒到正在活動的團體身上。
IZ*ONE計劃在11日發行的首張正規專輯《BLOOM*IZ》確定延期，不僅如此，原訂在12月6～8日三天分別在日本東京、大阪，舉行第三張單曲的特典活動，也同樣和相關單位協議無限期延期，並已接受粉絲退款。26日Mnet方面也發表聲明：「IZ*ONE 將不會出席《2019 MAMA》，對於等待 IZ*ONE 表演的粉絲真的非常抱歉。」目前處於全面中斷活動的狀態。
（圖：Off The Record）
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