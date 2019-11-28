受节目造假风波的影响！IZ*ONE成员宫协朕良从日本电台下车，由AKB48成员接替主持！
明星 2019年11月28日 星期四13:52 Yuan
今日，有媒体报导：「从27日开始，IZ*ONE宫协朕良暂别担任DJ的日本电台《今夜，樱花树下》，暂时进入休息的阶段。当天的节目由AKB48成员横山由依代替她进行。」而横山由依也在节目中提到：「希望粉丝们不要伤心，如果宫协朕良能够复出，将立即重新开始，在这之间会由AKB48成员轮流担任DJ。」
日前，《PRODUCE》系列节目制作人安俊英PD承认造假投票结果，风波也不免延烧到正在活动的团体身上。
IZ*ONE计划在11日发行的首张正规专辑《BLOOM*IZ》确定延期，不仅如此，原订在12月6～8日三天分别在日本东京、大阪，举行第三张单曲的特典活动，也同样和相关单位协议无限期延期，并已接受粉丝退款。26日Mnet方面也发表声明：「IZ*ONE 将不会出席《2019 MAMA》，对於等待 IZ*ONE 表演的粉丝真的非常抱歉。」目前处於全面中断活动的状态。
（图：Off The Record）
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