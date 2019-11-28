Super Junior 親手留下的回憶！《Selfie Book》12 月初發行
KPOP 2019年11月28日 星期四13:58 施乃琪
從發片前就不斷送上驚喜的 Super Junior 繼特別版專輯後，還準備了親自拍攝、撰寫說明的寫真書，無疑是給 ELF 最好的年末禮物！
Label SJ 今天透露 Super Junior 將於 12 月 10 日推出新商品〈SELFIE BOOK : SUPER JUNIOR〉，讓 ELF 們能以實體形式完整收藏他們準備正規九輯〈Time_Slip〉的過程。
〈SELFIE BOOK : SUPER JUNIOR〉依照時序製作了迷你寫真書，當中收錄 Super Junior 拍攝正規九輯封面照、錄製新歌、練習舞蹈的實況乃至拍攝 MV 時的側拍照⋯⋯等等，還有許多是成員們身在現場時親自拍下的照片，照片旁還會有成員親筆寫下的簡短說明，以各種角度記錄了豐富的回憶。
今天開始就能在 Yes24 及 SMTOWN 的線上、實體商店預購〈SELFIE BOOK : SUPER JUNIOR〉，想即時拿到的話別忘了趁早下手囉！
（照片或影片來源：SM Entertainment）
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