L 金明洙要來澳門跟大家慶祝新一年2020的來臨啦！

L 金明洙今年活躍於個人活動,繼年中擔任《僅此一次的愛情》第一男主角外,亦接拍了 2020 年韓劇《快過來》,人氣爆燈。

金明洙將在 2020 年 1 月 5 日第一次以個人身份於港澳地區舉行見面會,來到「澳門百老匯™」百老匯舞台舉行的《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING 'COME WITH ME' IN MACAU》澳門同粉絲見面。



金明洙(L)除擁有門面的英俊顏值,演唱實力亦不容置疑,於 2010 年 6 月 9 日出道後,很快便進佔 Kpop 界頂尖位置,大受歡迎。金明洙第一次拍攝韓劇,已擔任《閉嘴!花美男樂團》的第二男主角,演技大獲好評。之後新戲不斷,去到 2017 年,金明洙更憑藉《君主-假面的主人》,一口氣拿下 MBC 演技大獎中的 2 個獎項,演技備受肯定。同時 L 亦為該劇 OST《即使不是我也好》獻唱,盡顯 solo 實力。



另一方面,金明洙也展開個人 fanmeeting 活動,幾年間繼穿梭於東京、大阪、名古屋、紐約、新加坡、曼谷、台北等多地之後,2020 年更第一次來到澳門,於 1 月 5 日在「澳門百老匯™」,百老匯舞台舉行《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING

'COME WITH ME' IN MACAU》澳門站見面會。



由於這次是金明洙出道以來第一次在澳門舉行的 solo 見面會,因而帶來滿滿福利答謝粉絲。門票分為$1,480 VIP,以及$880 門票,全場觀眾均可享跟金明洙的 Hi-touch 福利。而購買 VIP 門票者,則有 750 位幸運兒,可抽到跟 L 拍攝 25 人一組的團體合照。另外還有 150 位購買 VIP 門票者,可有機會抽到金明洙的簽名海報。最後再有 50 位購買 VIP 門票者,則有機會抽到拍立得照片,福利十分具有吸引力。



「KLOOK」獨家優先訂票!

優先訂票: 2019 年 11 月 28 日早上 10 點

優先訂票網址: https://www.klook.com/zh-HK/activity/30891/

-

《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING ‘COME WITH ME’ IN MACAU》

日期: 2020 年 1 月 5 日(星期日)

時間:19:00(當地時間)

地點:「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

門票:港幣HKD/澳門幣MOP $1480(VIP)* / $880



福利:

Hi-touch:全員

凡購買價值VIP HKD/MOP $1,480 門票者將隨機獲得以下福利:

1. 團體照(每組 25 人):隨機抽選 750 人

2. 簽名海報:隨機抽選 150 人

3. 拍立得照片:隨機抽選 50 人



公開售票:2019 年 12 月 3 日早上 10 點

售票網站:「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/30891/

「大麥網」- https://www.damai.cn



詳情請留意主辦萬星國際娛樂文化方公告.

