L 金明洙要來澳門跟大家慶祝新一年2020的來臨啦！

L 金明洙今年活躍於個人活動，繼年中擔任《僅此一次的愛情》第一男主角外，亦接拍了 2020 年韓劇《快過來》，人氣爆燈。
金明洙將在 2020 年 1 月 5 日第一次以個人身份於港澳地區舉行見面會，來到「澳門百老匯™」百老匯舞台舉行的《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING 'COME WITH ME' IN MACAU》澳門同粉絲見面。
金明洙（L）除擁有門面的英俊顏值，演唱實力亦不容置疑，於 2010 年 6 月 9 日出道後，很快便進佔 Kpop 界頂尖位置，大受歡迎。金明洙第一次拍攝韓劇，已擔任《閉嘴！花美男樂團》的第二男主角，演技大獲好評。之後新戲不斷，去到 2017 年，金明洙更憑藉《君主-假面的主人》，一口氣拿下 MBC 演技大獎中的 2 個獎項，演技備受肯定。同時 L 亦為該劇 OST《即使不是我也好》獻唱，盡顯 solo 實力。
另一方面，金明洙也展開個人 fanmeeting 活動，幾年間繼穿梭於東京、大阪、名古屋、紐約、新加坡、曼谷、台北等多地之後，2020 年更第一次來到澳門，於 1 月 5 日在「澳門百老匯™」，百老匯舞台舉行《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING
'COME WITH ME' IN MACAU》澳門站見面會。
由於這次是金明洙出道以來第一次在澳門舉行的 solo 見面會，因而帶來滿滿福利答謝粉絲。門票分為$1,480 VIP，以及$880 門票，全場觀眾均可享跟金明洙的 Hi-touch 福利。而購買 VIP 門票者，則有 750 位幸運兒，可抽到跟 L 拍攝 25 人一組的團體合照。另外還有 150 位購買 VIP 門票者，可有機會抽到金明洙的簽名海報。最後再有 50 位購買 VIP 門票者，則有機會抽到拍立得照片，福利十分具有吸引力。
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優先訂票： 2019 年 11 月 28 日早上 10 點
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《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING ‘COME WITH ME’ IN MACAU》
日期： 2020 年 1 月 5 日（星期日）
時間：19:00（當地時間）
地點：「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台
門票：港幣HKD/澳門幣MOP $1480(VIP)* / $880
福利：
Hi-touch：全員
凡購買價值VIP HKD/MOP $1,480 門票者將隨機獲得以下福利：
1. 團體照(每組 25 人)：隨機抽選 750 人
2. 簽名海報：隨機抽選 150 人
3. 拍立得照片：隨機抽選 50 人
公開售票：2019 年 12 月 3 日早上 10 點
售票網站：「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/
「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/30891/
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