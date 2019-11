想跟NU'EST忙内REN见个面吗?现在机会来了~ 爱狗人成勋 公开悉心照顾下重获新生的YangHee近况 大批韩剧完结!电视剧话题性最新TOP.10,最期待哪一出新剧呢? 金世正回归倒数五天⋯⋯新歌「隧道」公开首波预告照 L 金明洙要来澳门跟大家庆祝新一年2020的来临啦! 《Vagabond》编剧在大结局的安排挺有意思的,正反两派的界线究竟是什么? 「SF9世巡澳门站」:个人舞台有惊喜!路云重演《意外发现的一天》的经典画面 禹棹奂&文佳煐再次传出恋爱说,被小区居民目击约会!所属社:「两人只是关系较亲近,并非交往!」 白艺潾集结新、旧歌 12/10 携新专辑回归 宇宙少女发片满一周 立刻拿下回归后首冠! IZ*ONE 日本活动亦受影响 击掌会、特典活动接连延期 姜丹尼尔担任《Happy Together》特邀主持人,一并公开新歌舞台! EXID 五人到齐 新日单〈Bad Girl For You〉12 月问世! 你笑著说我却哭著听完!Apink郑恩地拥有强大精神世界的秘诀是... 40天里金希澈送走两个最爱的妹妹,突然清空IG设为私密账号 EXO三度出演《认识的哥哥》!明日(28日)录制、下月(12月)7日播出 「这组合颜值度太高了吧~」润娥&车银优担任2019 MBC《歌谣大祭典》MC 勇敢又坚定的女生!具荷拉曾主动致电「郑俊英群聊门」记者:我想提供帮助 Apink孙娜恩的黑色时尚系列:机场也可以成为画报拍摄现场 具荷拉离世...前男友龙俊亨把IG简介改为「双手合十」图案疑为哀悼 太妍:最近有了食欲变胖了!粉丝:长胖反而更美啊♥

L 金明洙今年活跃於个人活动,继年中担任《仅此一次的爱情》第一男主角外,亦接拍了 2020 年韩剧《快过来》,人气爆灯。

金明洙将在 2020 年 1 月 5 日第一次以个人身份於港澳地区举行见面会,来到「澳门百老汇™」百老汇舞台举行的《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING 'COME WITH ME' IN MACAU》澳门同粉丝见面。



金明洙(L)除拥有门面的英俊颜值,演唱实力亦不容置疑,於 2010 年 6 月 9 日出道后,很快便进占 Kpop 界顶尖位置,大受欢迎。金明洙第一次拍摄韩剧,已担任《闭嘴!花美男乐团》的第二男主角,演技大获好评。之后新戏不断,去到 2017 年,金明洙更凭藉《君主-假面的主人》,一口气拿下 MBC 演技大奖中的 2 个奖项,演技备受肯定。同时 L 亦为该剧 OST《即使不是我也好》献唱,尽显 solo 实力。



另一方面,金明洙也展开个人 fanmeeting 活动,几年间继穿梭於东京、大阪、名古屋、纽约、新加坡、曼谷、台北等多地之后,2020 年更第一次来到澳门,於 1 月 5 日在「澳门百老汇™」,百老汇舞台举行《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING

'COME WITH ME' IN MACAU》澳门站见面会。



由於这次是金明洙出道以来第一次在澳门举行的 solo 见面会,因而带来满满福利答谢粉丝。门票分为$1,480 VIP,以及$880 门票,全场观众均可享跟金明洙的 Hi-touch 福利。而购买 VIP 门票者,则有 750 位幸运儿,可抽到跟 L 拍摄 25 人一组的团体合照。另外还有 150 位购买 VIP 门票者,可有机会抽到金明洙的签名海报。最后再有 50 位购买 VIP 门票者,则有机会抽到拍立得照片,福利十分具有吸引力。



「KLOOK」独家优先订票!

优先订票: 2019 年 11 月 28 日早上 10 点

优先订票网址: https://www.klook.com/zh-HK/activity/30891/

-

《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING ‘COME WITH ME’ IN MACAU》

日期: 2020 年 1 月 5 日(星期日)

时间:19:00(当地时间)

地点:「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

门票:港币HKD/澳门币MOP $1480(VIP)* / $880



福利:

Hi-touch:全员

凡购买价值VIP HKD/MOP $1,480 门票者将随机获得以下福利:

1. 团体照(每组 25 人):随机抽选 750 人

2. 签名海报:随机抽选 150 人

3. 拍立得照片:随机抽选 50 人



公开售票:2019 年 12 月 3 日早上 10 点

售票网站:「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/30891/

「大麦网」- https://www.damai.cn



详情请留意主办万星国际娱乐文化方公告.

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻