L 金明洙要来澳门跟大家庆祝新一年2020的来临啦！

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L 金明洙今年活跃於个人活动，继年中担任《仅此一次的爱情》第一男主角外，亦接拍了 2020 年韩剧《快过来》，人气爆灯。

金明洙将在 2020 年 1 月 5 日第一次以个人身份於港澳地区举行见面会，来到「澳门百老汇™」百老汇舞台举行的《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING 'COME WITH ME' IN MACAU》澳门同粉丝见面。



金明洙（L）除拥有门面的英俊颜值，演唱实力亦不容置疑，於 2010 年 6 月 9 日出道后，很快便进占 Kpop 界顶尖位置，大受欢迎。金明洙第一次拍摄韩剧，已担任《闭嘴！花美男乐团》的第二男主角，演技大获好评。之后新戏不断，去到 2017 年，金明洙更凭藉《君主-假面的主人》，一口气拿下 MBC 演技大奖中的 2 个奖项，演技备受肯定。同时 L 亦为该剧 OST《即使不是我也好》献唱，尽显 solo 实力。



另一方面，金明洙也展开个人 fanmeeting 活动，几年间继穿梭於东京、大阪、名古屋、纽约、新加坡、曼谷、台北等多地之后，2020 年更第一次来到澳门，於 1 月 5 日在「澳门百老汇™」，百老汇舞台举行《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING

'COME WITH ME' IN MACAU》澳门站见面会。



由於这次是金明洙出道以来第一次在澳门举行的 solo 见面会，因而带来满满福利答谢粉丝。门票分为$1,480 VIP，以及$880 门票，全场观众均可享跟金明洙的 Hi-touch 福利。而购买 VIP 门票者，则有 750 位幸运儿，可抽到跟 L 拍摄 25 人一组的团体合照。另外还有 150 位购买 VIP 门票者，可有机会抽到金明洙的签名海报。最后再有 50 位购买 VIP 门票者，则有机会抽到拍立得照片，福利十分具有吸引力。



「KLOOK」独家优先订票！

优先订票： 2019 年 11 月 28 日早上 10 点

优先订票网址： https://www.klook.com/zh-HK/activity/30891/

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《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING ‘COME WITH ME’ IN MACAU》

日期： 2020 年 1 月 5 日（星期日）

时间：19:00（当地时间）

地点：「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

门票：港币HKD/澳门币MOP $1480(VIP)* / $880



福利：

Hi-touch：全员

凡购买价值VIP HKD/MOP $1,480 门票者将随机获得以下福利：

1. 团体照(每组 25 人)：随机抽选 750 人

2. 签名海报：随机抽选 150 人

3. 拍立得照片：随机抽选 50 人



公开售票：2019 年 12 月 3 日早上 10 点

售票网站：「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/30891/

「大麦网」- https://www.damai.cn



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