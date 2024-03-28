金明洙＋李裕英決定出演漫改劇《隨意對待我》上演鐵壁男與直進女的魔性羅曼史！

KBS 2TV將推出新月火電視劇《隨意對待我》卻任由金明洙與李裕英共同演出，描述一位充滿仁義睿智的MZ世代書生申潤福，與一位因為被隨意對待而變得疲憊的女子金洪道，兩人之間的禮儀相待羅曼史。

戲路不受限制的金明洙與李裕英，將帶來跨越界線的愉快愛情故事。似乎從歷史劇中走出來的MZ世代大韓民國「儒教男」（指思想行為較為保守的男子），遇見令人過度投入的韓國職場上班族女子，兩人截然不同的的戀愛故事，也帶來不同的刺激感。



金明洙在本劇中飾演一位21世紀的書生申潤福，也是韓國保留了朝鮮時代原貌古蹟的城山村接班人，擁有智慧與美德，職業也很不一般，是一位文化遺產回收特別專家。另一方面他也是一位追求自由的MZ世代青年，也會因為夢想而離家出走，是一位具有獨特反轉魅力的人物。李裕英則是飾演一位在中小服飾業的約聘員工，為了生活相當吝嗇，忍受著職場上常出現的霸凌。



備受關注的是兩位演員們的默契搭配，金明洙將演出一位包緊緊的鐵壁男，李裕英則是一位個性大剌剌的女生，兩人的個性天差地別而將帶來什麼樣的衝擊羅曼史？金明洙也表示，這是部能在新鮮的設定中增添愉快感受的作品，會盡力詮釋讓觀眾們感受到豐富的趣味性。李裕英則說，在浪漫喜劇中能夠做的工作都非常盡善盡美，請大家期待兩人不可預測的化學反應！



KBS 2TV最新月火劇《任意對待我》是改編自NAVER網絡漫畫的鄭善宇作家的原著網絡漫畫，是浪漫喜劇類型的作品，將於2024年5月首播。

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