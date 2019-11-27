你笑著說我卻哭著聽完！Apink鄭恩地擁有強大精神世界的秘訣是...

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短短40天，先是Sulli再是她的閨蜜具荷拉，原本該是享受著最美好年華的兩名年輕的生命卻都用自殺的方式離開了人世，不禁讓人想問韓娛圈到底怎麼了。

兩名女藝人的死亡都和網路上的惡意評論有關。Sulli離開後，某檔節目就採訪了曾經在網路上惡評她的網民，對方「藝人的精神怎麼這麼脆弱」的言論激起了廣大民眾的不滿。而具荷拉去世之後，有關她的新聞下方竟然還是惡評不斷，兩條生命的離去仿佛並沒有給這些人留下絲毫的教訓。



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作為公眾人物，一舉一動都被民眾拿著放大鏡觀察，而當中也確實存在著那些認為藝人賺錢容易，那麼就應該承受相應惡評乃至辱罵的人存在。只是，這些人從來沒有換位思考過，如果被罵的是你自己會如何！當然也會有人反問，被罵的藝人這麼多，為什麼只有她們會選擇輕生？現在大家再也無法從Sulli和具荷拉的口中了解到她們內心真實的想法了，而那些經常被罵的藝人為何還能堅強地活在娛樂圈？

而Apink鄭恩地的曾經一番發言再次引發了深思。一檔名為《青春再生》的網路節目中，鄭恩地就接受了粉絲的採訪，粉絲很好奇鄭恩地擁有強大精神世界的原因。



鄭恩地微笑著解釋說：「不停地被摧毀之後就會變強。精神完全崩潰的時刻有很多，反復遭受就會慢慢地磨平。」鄭恩地說得十分淡然，出道多年的她也許就是這樣不斷被摧毀著，磨練著，才有了現在的風輕雲淡。從來不會有人生來就能抵抗得住外界的惡言惡語，只不過都是承受了太多變得麻木罷了。



「圖：theqoo」

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