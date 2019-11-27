你笑著说我却哭著听完！Apink郑恩地拥有强大精神世界的秘诀是...

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短短40天，先是Sulli再是她的闺蜜具荷拉，原本该是享受著最美好年华的两名年轻的生命却都用自杀的方式离开了人世，不禁让人想问韩娱圈到底怎么了。

两名女艺人的死亡都和网路上的恶意评论有关。Sulli离开后，某档节目就采访了曾经在网路上恶评她的网民，对方「艺人的精神怎么这么脆弱」的言论激起了广大民众的不满。而具荷拉去世之后，有关她的新闻下方竟然还是恶评不断，两条生命的离去仿佛并没有给这些人留下丝毫的教训。



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作为公众人物，一举一动都被民众拿著放大镜观察，而当中也确实存在著那些认为艺人赚钱容易，那么就应该承受相应恶评乃至辱骂的人存在。只是，这些人从来没有换位思考过，如果被骂的是你自己会如何！当然也会有人反问，被骂的艺人这么多，为什么只有她们会选择轻生？现在大家再也无法从Sulli和具荷拉的口中了解到她们内心真实的想法了，而那些经常被骂的艺人为何还能坚强地活在娱乐圈？

而Apink郑恩地的曾经一番发言再次引发了深思。一档名为《青春再生》的网路节目中，郑恩地就接受了粉丝的采访，粉丝很好奇郑恩地拥有强大精神世界的原因。



郑恩地微笑著解释说：「不停地被摧毁之后就会变强。精神完全崩溃的时刻有很多，反复遭受就会慢慢地磨平。」郑恩地说得十分淡然，出道多年的她也许就是这样不断被摧毁著，磨练著，才有了现在的风轻云淡。从来不会有人生来就能抵抗得住外界的恶言恶语，只不过都是承受了太多变得麻木罢了。



「图：theqoo」

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